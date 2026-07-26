Месси подарил игрокам Аргентины наборы для приготовления мате после чемпионата мира

«Мне нужно показать вам кое-что действительно крутое, вам понравится. Это персонализированная сумка, которую Маркос привез с чемпионата, и на ней его имя. Это набор для мате — подарок, который Месси сделал всем игрокам. Маркос отдал его мне, чтобы я сохранила его и привезла обратно в Майами. Этот подарок просто супер», — рассказала Бауэрс.