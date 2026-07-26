Ольмо ответил тренеру сборной Аргентины: «Он говорит неправду. Мне не нужны его извинения»

«Если человек признается, что сожалеет, но оправдывает удар, утверждая, что это была реакция на какую-то фразу, то, скорее всего, он совсем не раскаивается, потому что говорит неправду. Я ему ничего не сказал, так что мне не нужны его извинения. На самом деле нас определяет не ошибка, а смелость признать ее», — цитирует Ольмо Mundo Deportivo со ссылкой на Diari de Terrassa.