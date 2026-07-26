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Ольмо ответил тренеру сборной Аргентины: «Он говорит неправду. Мне не нужны его извинения»

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо отреагировал на слова тренера сборной Аргентины Роберто Айяла.

Источник: Reuters

Айяла заявил, что не бил Ольмо по лицу после окончания финального матча чемпионата мира-2026, а «это был скорее толчок, а не удар кулаком», ставший реакцией на одну фразу. При этом аргентинский тренер признался, что готов лично извиниться перед испанским игроком.

«Если человек признается, что сожалеет, но оправдывает удар, утверждая, что это была реакция на какую-то фразу, то, скорее всего, он совсем не раскаивается, потому что говорит неправду. Я ему ничего не сказал, так что мне не нужны его извинения. На самом деле нас определяет не ошибка, а смелость признать ее», — цитирует Ольмо Mundo Deportivo со ссылкой на Diari de Terrassa.

В финале ЧМ-2026 Испания обыграла команду Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0.

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1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
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Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
MetLife Stadium, 80663 зрителя
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