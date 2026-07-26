Ольмо ответил тренеру сборной Аргентины: «Он говорит неправду. Мне не нужны его извинения»

Айяла заявил, что не бил Ольмо по лицу после окончания финального матча чемпионата мира-2026, а «это был скорее толчок, а не удар кулаком», ставший реакцией на одну фразу. При этом аргентинский тренер признался, что готов лично извиниться перед испанским игроком.
«Если человек признается, что сожалеет, но оправдывает удар, утверждая, что это была реакция на какую-то фразу, то, скорее всего, он совсем не раскаивается, потому что говорит неправду. Я ему ничего не сказал, так что мне не нужны его извинения. На самом деле нас определяет не ошибка, а смелость признать ее», — цитирует Ольмо Mundo Deportivo со ссылкой на Diari de Terrassa.
В финале ЧМ-2026 Испания обыграла команду Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти