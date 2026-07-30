Касерес раскритиковал раздевалки на стадионах в США: «Требовалось 4−5 минут, чтобы просто дойти до газона!»

— Тебе понравилось увиденное в США — стадионы, атмосфера турнира?
— Там все очень красиво. Огромные стадионы. Но было неудобное расположение раздевалок — они находились очень далеко от поля. Нам требовалось четыре-пять минут, чтобы просто дойти до газона! Это как если бы мы сейчас из главного здания базы «Динамо» прошли до нашего тренировочного поля — там этот путь казался вечностью.
Что касается атмосферы… Честно, меня переполняли эмоции. Перед игрой с США я расплакался. Настолько важный это был для меня момент! Перед Турцией уже удалось сдержаться: старался дышать настолько глубоко, насколько это было возможно. Вроде получилось.
— В матче с Турцией ты сделал девять отборов — это лучший результат турнира.
— После поражения от США я понял, что должен тренироваться в два раза больше. Но отборы — это не только моя заслуга, партнеры тоже помогали мне.
Автор: Микеле Антонов
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
70′
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
15
Густаво Гомес
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
14
Андрес Кубас
10
Мигель Альмирон
71′
11
Маурисиу
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
71′
21
Габриэль Авалос
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
ВАР
Хуан Лара
(Чили)
Ассистент ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти