Касерес раскритиковал раздевалки на стадионах в США: «Требовалось 4−5 минут, чтобы просто дойти до газона!»

— Там все очень красиво. Огромные стадионы. Но было неудобное расположение раздевалок — они находились очень далеко от поля. Нам требовалось четыре-пять минут, чтобы просто дойти до газона! Это как если бы мы сейчас из главного здания базы «Динамо» прошли до нашего тренировочного поля — там этот путь казался вечностью.