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П2
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Лиепая
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7.36
П2
13.75
Футбол. Лига конференций
21:30
Зриньски
:
Валюр
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П1
1.22
X
7.25
П2
13.75
Футбол. Лига конференций
21:30
ГКС Катовице
:
Жилина
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П1
1.63
X
4.27
П2
5.17
Футбол. Лига конференций
21:45
Копер
:
Рунавик
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.12
П2
6.69
Футбол. Лига конференций
21:45
Колрейн
:
ХИК
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.13
П2
1.83
Футбол. Лига конференций
22:00
Сутьеска
:
МЛ Витебск
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.37
П2
2.49
Футбол. Лига конференций
22:00
Брага
:
Железничар Пн
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Малишево
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Динамо Тр
:
Алюминий
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.75
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Вестри
:
РФШ
П1
X
П2

Касерес раскритиковал раздевалки на стадионах в США: «Требовалось 4−5 минут, чтобы просто дойти до газона!»

Защитник «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» назвал минус стадионов в США.

Источник: Reuters

— Тебе понравилось увиденное в США — стадионы, атмосфера турнира?

— Там все очень красиво. Огромные стадионы. Но было неудобное расположение раздевалок — они находились очень далеко от поля. Нам требовалось четыре-пять минут, чтобы просто дойти до газона! Это как если бы мы сейчас из главного здания базы «Динамо» прошли до нашего тренировочного поля — там этот путь казался вечностью.

Что касается атмосферы… Честно, меня переполняли эмоции. Перед игрой с США я расплакался. Настолько важный это был для меня момент! Перед Турцией уже удалось сдержаться: старался дышать настолько глубоко, насколько это было возможно. Вроде получилось.

— В матче с Турцией ты сделал девять отборов — это лучший результат турнира.

— После поражения от США я понял, что должен тренироваться в два раза больше. Но отборы — это не только моя заслуга, партнеры тоже помогали мне.

Автор: Микеле Антонов

Парагвай
0:1
Первый тайм: 0:0
Франция
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
70′
Составы команд
Парагвай
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
15
Густаво Гомес
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
14
Андрес Кубас
10
Мигель Альмирон
71′
11
Маурисиу
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
71′
21
Габриэль Авалос
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Статистика
Парагвай
Франция
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
1
5
Угловые
2
12
Фолы
13
11
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
ВАР
Хуан Лара
(Чили)
Ассистент ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти