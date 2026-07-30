Что известно о планах ФИФА продать права на ЧМ семье Трампа

Глава ФИФА Джанни Инфантино решил привлечь инвесторов за счет продажи части активов организации, включая права на ЧМ. Как к этой истории причастна семья Дональда Трампа и какова реакция в мире — в материале «РБК Спорт».
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассматривает возможность продажи доли в чемпионате мира частным инвесторам во главе с Джошуа Кушнером, старшим братом зятя президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times.
Кушнер, инвестор в сфере высоких технологий, ведет переговоры о том, чтобы возглавить сделку через свой фонд Thrive Eterna.
По данным источников The Telegraph, ФИФА планирует продать долю, предположительно около 20−30% в новой компании, которая будет контролировать чемпионат мира по футболу.
ФИФА после появления новостей в СМИ опубликовала концепцию проекта, в которой говорится следующее.
- Будет создана дочерняя компания FIFA Forward Enterprise (FFE) стоимостью $20 млрд, в планах продать ее четверть за $4,2 млрд тщательно отобранным долгосрочным инвеститорам.
- Любая чистая прибыль FFE будет полностью реинвестирована в футбол.
- Компания объединит коммерческую деятельность и организацию мероприятий ФИФА.
- Контроль над фондом, соревнованиями, принятием всех спортивных решений будет за ФИФА.
- Выплаты национальным федерациям будут увеличены с $8 млн за предстоящий четырехлетний цикл до $20 млн, а в последующие два цикла — до $22 млн и $24 млн соответственно.
- Участие будет полностью добровольным.
- Решение о запуске проекта должно быть принято большинством федераций и одобрено советом ФИФА.
Позднее британское издание The Times сообщило, что Инфантино дал национальным федерациям срок до 19 сентября для поддержки его плана, предложив в качестве стимула $40 млн за его принятие. Глава ФИФА предупредил, что у ассоциаций будет гораздо меньше средств на проекты развития, массовый футбол и национальные команды, если они не поддержат его план.
Администрация президента США Дональда Трампа была проконсультирована по этому плану, а JP Morgan занимается этим процессом. Инфантино же может стать комиссаром новой организации после окончания своего президентства в ФИФА в 2031 году, сообщает The Telegraph.
«ФИФА переходит запретную черту»
За время президентства Трампа ФИФА не раз принимала достаточно спорные решения.
- В 2025 году Инфантино «создал премию мира ФИФА специально для Трампа», несмотря на критику. Решение было принято спустя несколько недель после объявления в середине октября 2025 года лауреата Нобелевской премии мира — награды, которую хотел получить Трамп (но так и не получил), и без одобрения совета ФИФА, управляющего органа организации.
- В начале июля после звонка Трампа Инфанитно ФИФА впервые в истории сняла дисквалификацию с получившего красную карточку игрока сборной США Фоларина Балогуна. Случилось это вопреки регламенту турнира. Это решение вызвало волну критики, а УЕФА обвинила ФИФА в переходе красной линии.
Учитывая дружеские отношения Инфантино и американского президента, критики уверены, что фактически коммерческие права на ЧМ окажутся у семьи Дональда Трампа.
«Тесные отношения между президентом ФИФА и президентом США перешли в финансовое измерение, что наносит серьезный ущерб футболу, — написал бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в соцсети Х. — Никто не имеет права продавать нашу игру».
УЕФА после публикации британских СМИ выпустила заявление: «ФИФА переходит черту, которую руководящие институты футбола никогда не должны переступать». «Душа и управление футболом — это не активы для торговли, особенно при нулевой прозрачности в отношении того, кто получает финансовую выгоду», — говорится в тексте.
В организации позднее отметили, что ФИФА не может продолжать использовать футбол «для обогащения себя и своих друзей», а также призвали уделить приоритетное внимание ассоциациям, клубам, лигам, игрокам и болельщикам.
Инфантино в ответ на критику заявил, что продажа акций нужна для того, чтобы ассоциации-члены могли инвестировать в футбол больше средств. «Каждая ассоциация — член ФИФА должна иметь возможность добиваться справедливой доли доступного финансирования для формирования своего собственного будущего, принимая решения самостоятельно, а не полагаясь на других, — цитирует Инфантино Sky Sports. — Речь идет о демократизации футбола во всем мире».
По данным ESPN, The Times, члены УЕФА проведут экстренное совещание, на котором обсудят возможность бойкота чемпионата мира из-за несогласия с планами ФИФА.
В 2021 году ФИФА уже сталкивалась с угрозой бойкота со стороны УЕФА из-за планов проводить чемпионат мира по футболу каждые два года. В итоге ФИФА отказалась от этой идеи.
Помимо УЕФА, на 29 июля из континентальных организаций только Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) раскритиковала идею ФИФА.
Азиатская конфедерация (АФК) выразила лишь недовольство тем, что она не была привлечена к обсуждению проекта и узнала о нем из СМИ.
В АФК также отметили, что остаются привержены развитию футбола и поддерживают поиск новых подходов, но настаивают на прозрачности и полноценных консультациях по вопросам такого масштаба.
Африканская (КАФ) и южноамериканская (КОМНЕБОЛ) организации по состоянию на 29 июля никак не отреагировали на предложение Инфантино. Но здесь стоит отметить, что парагвайский президент южноамериканской конфедерации Алехандро Домингес ранее не раз высказывал поддержку Инфантино на выборах 2027 года, даже несмотря на скандалы. КОМНЕБОЛ наравне с УЕФА является ведущей континентальной футбольной организацией, поскольку в нее входят имеющие вес элитные сборные — Бразилии и Аргентины.
Еврокомиссар по спорту Гленн Микаллеф пригрозил ФИФА проверкой из-за планов по продаже прав на ЧМ.
Он отметил, что спортивные правила подпадают под действие правил ЕС, если они несут экономические последствия, и Еврокомиссия «тщательно изучит» ситуацию.
Микаллеф подчеркнул, что у него вызывает «особую озабоченность» ситуация, когда регулирующие полномочия ФИФА «совпадают с интересами частных компаний», так как это поднимает вопросы о «независимости организации и конфликте интересов».
Премьер-министр Великобритании Эндрю Бернэм в опубликованном в соцсетях видеобращении отметил, что «футбол принадлежит не инвесторам, а болельщикам, которые заполняют трибуны и стоят у боковой линии каждую неделю в любую погоду».
«Чемпионат мира — это не товар. Это величайшее соревнование в мировом спорте, и никто никогда не имел права его продавать, — отметил он. — Можете как угодно преподнести сделку. Но как только вы продали часть, вы продали все».
В Ассоциации британских болельщиков (лидеры входят в руководящий орган Ассоциации футбола Англии) назвали предложение ФИФА «новым дном»: «Многие болельщики вернулись с чемпионата мира с уверенностью, что ФИФА уже хуже не сделает. Менее чем через две недели после финального свистка ФИФА показала, что всегда может опуститься на новое дно».
«Мы в ярости. Мы, как болельщики, сделаем все возможное, чтобы противостоять длинной череде решений, которые серьезно угрожают будущему футбола ради краткосрочной коммерческой выгоды», — говорится в заявлении.