Что известно о планах ФИФА продать права на ЧМ семье Трампа

Инфантино в ответ на критику заявил, что продажа акций нужна для того, чтобы ассоциации-члены могли инвестировать в футбол больше средств. «Каждая ассоциация — член ФИФА должна иметь возможность добиваться справедливой доли доступного финансирования для формирования своего собственного будущего, принимая решения самостоятельно, а не полагаясь на других, — цитирует Инфантино Sky Sports. — Речь идет о демократизации футбола во всем мире».