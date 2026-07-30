В УЕФА объявили бойкот турнирам ФИФА из-за планов Инфантино продать долю ЧМ

ЖЕНЕВА, 30 июля. /ТАСС/. Все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение бойкотировать турниры Международной федерации футбола (ФИФА) после намерения ее главы Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом говорится в заявлении УЕФА.
Ранее газета The Times сообщила, что Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на ЧМ частным инвесторам в рамках схемы, которая потенциально может принести ему десятки миллионов фунтов. План предполагает создание компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА — чемпионат мира и клубный чемпионат мира. Отмечается, что организация консультировалась с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа.
«УЕФА и 55 входящих в нее ассоциаций едины во мнении, мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола, оно создавалось на протяжении поколений игроками, национальными командами и болельщиками со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам, чемпионат мира не продается. Недопустимо и безответственно, что предложение, имеющее столь важное значение для футбола, было разработано втайне и доведено до грани одобрения без каких-либо содержательных консультаций с теми, кому поручено управлять игрой. Это не просто глубокая ошибка руководства, а отказ ФИФА от своих обязанностей как хранителя мирового футбола», — говорится в сообщении.
В УЕФА отметили, что данное решение испортит футбол и превратит его в игрушку для частных инвесторов. «Но наше несогласие выходит далеко за рамки процесса. В тот момент, когда внешние инвесторы получают долю в соревнованиях под эгидой ФИФА, футбол меняется навсегда. Коммерческая отдача становится постоянным обязательством, ожидания инвесторов становятся ежедневным давлением. С этого момента каждое решение, касающееся международного календаря, форматов соревнований и будущего футбола, принимается не в интересах игры, а в интересах акционеров. Такой модели нет места в мировом футболе, будущее футбола не может определяться ожиданиями тех, чья главная задача — максимизировать финансовую отдачу. Интересы национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроков и болельщиков также не могут быть подчинены интересам инвесторов. Футбол не может ставить свое будущее в зависимость от финансовой выгоды», — отметили в организации.
«Позиция Европы ясна: мы никогда не придадим этой модели легитимности, ни у кого нет морального права продавать то, что мы просто держим в доверительном управлении для следующего поколения. По итогам сегодняшнего обсуждения ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения не будут полностью отозваны и не будут даны твердые гарантии того, что ФИФА никогда больше не будет передавать управление организацией или соревнованиями в частные руки. Ни у кого не должно быть сомнений: УЕФА и его национальные ассоциации будут решительно противостоять этим планам. Бывают моменты, когда об институтах судят не по тому, что они готовы принять, а по тому, с чем они отказываются идти на компромисс. Это один из таких моментов. Некоторые вещи просто слишком важны, чтобы их можно было продать. Чемпионат мира принадлежит футболу. Так будет всегда», — заключили в УЕФА.
Инфантино предложил создать FIFA Forward Enterprise — компанию, которая позволит повысить прибыль ассоциаций — членов ФИФА и поспособствует развитию футбола во всем мире. Глава Международной федерации футбола направил главам национальных федераций письма с призывом поддержать проект о продаже коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. По информации телеканала Sky Sports, в обмен на поддержку плана Инфантино пообещал федерациям субсидии в размере €35 млн каждой, крайний срок для согласия — 19 сентября. По истечении срока главам, выразившим свое одобрение позже, ФИФА может выплатить около €9 млн. Данная инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями.