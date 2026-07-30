В УЕФА объявили бойкот турнирам ФИФА из-за планов Инфантино продать долю ЧМ

«Позиция Европы ясна: мы никогда не придадим этой модели легитимности, ни у кого нет морального права продавать то, что мы просто держим в доверительном управлении для следующего поколения. По итогам сегодняшнего обсуждения ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения не будут полностью отозваны и не будут даны твердые гарантии того, что ФИФА никогда больше не будет передавать управление организацией или соревнованиями в частные руки. Ни у кого не должно быть сомнений: УЕФА и его национальные ассоциации будут решительно противостоять этим планам. Бывают моменты, когда об институтах судят не по тому, что они готовы принять, а по тому, с чем они отказываются идти на компромисс. Это один из таких моментов. Некоторые вещи просто слишком важны, чтобы их можно было продать. Чемпионат мира принадлежит футболу. Так будет всегда», — заключили в УЕФА.