Колосков назвал заявление УЕФА о бойкоте ЧМ объявлением войны ФИФА

«Комментировать и сложно, и просто. Сложно, потому что слишком уж решительное заявление. Бойкот — это крайняя мера, способ выражения своего неудовольствия. Это, по сути, война между ФИФА и УЕФА, причем довольно решительная. Будем следить дальше», — сказал Колосков.