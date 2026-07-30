Колосков назвал заявление УЕФА о бойкоте ЧМ объявлением войны ФИФА

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
перерыв
Динамо Мн
0
:
Нефтчи
1
Все коэффициенты
П1
13.75
X
5.30
П2
1.28
Футбол. Лига конференций
перерыв
Жальгирис В
1
:
Динамо Тб
1
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.10
П2
5.47
Футбол. Кубок России
1-й тайм
ФК 10
1
:
Космос
1
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.45
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Аякс
:
Войводина
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.00
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Лудогорец
:
Хапоэль Тель-Авив
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.63
П2
4.17
Футбол. Лига конференций
21:00
Балкани
:
Богемианс Д
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.24
П2
2.82
Футбол. Лига конференций
21:00
Шкендия
:
Браво
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.73
П2
6.91
Футбол. Лига конференций
20:30
ТНС
:
Флора
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:30
Бейтар И
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.25
П2
3.90
Футбол. Лига конференций
20:30
Валлетта
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
4.88
X
3.80
П2
1.70
Футбол. Лига конференций
20:30
Дерри Сити
:
Риека
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.60
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
21:15
ЮНА Штрассен
:
Партизан
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.00
П2
1.63
Футбол. Лига конференций
21:15
Сьон
:
БАТЭ
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.00
П2
20.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Панатинаикос
:
Пакш
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.40
П2
9.20
Футбол. Лига конференций
21:30
Гент
:
ЛНЗ
Все коэффициенты
П1
1.59
X
3.98
П2
6.37
Футбол. Лига конференций
21:30
ЧФР
:
Алашкерт
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.40
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Аустрия
:
Лиепая
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.97
П2
12.50
Футбол. Лига конференций
21:30
Зриньски
:
Валюр
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.33
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
21:30
ГКС Катовице
:
Жилина
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.20
П2
4.95
Футбол. Лига конференций
21:45
Копер
:
Рунавик
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.13
П2
6.71
Футбол. Лига конференций
21:45
Колрейн
:
ХИК
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.67
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
22:00
Сутьеска
:
МЛ Витебск
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.36
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
22:00
Брага
:
Железничар Пн
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
21.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Малишево
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Динамо Тр
:
Алюминий
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.70
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Вестри
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 3:2
Тобол Кс
1
:
Паневежис
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Атлетик Э
0
:
Вадуц
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Темп
3
:
КДВ
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
1
:
Динамо Брл
2
П1
X
П2

Колосков назвал заявление УЕФА о бойкоте ЧМ объявлением войны ФИФА

Колосков назвал заявление УЕФА о бойкоте чемпионата мира объявлением войны ФИФА.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости назвал совместное заявление Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и входящих в его состав организаций о бойкоте чемпионата мира объявлением войны ведущей международной организации в мировом футболе.

ФИФА 28 июля сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Спустя два дня УЕФА на официальном сайте объявил о решении бойкотировать турниры ФИФА, включая чемпионат мира.

«Комментировать и сложно, и просто. Сложно, потому что слишком уж решительное заявление. Бойкот — это крайняя мера, способ выражения своего неудовольствия. Это, по сути, война между ФИФА и УЕФА, причем довольно решительная. Будем следить дальше», — сказал Колосков.

Проект ранее, помимо УЕФА, осудили Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская конфедерация футбола (AФК).