Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:00
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.62
П2
1.96
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Текстильщик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ленинградец
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Рубин
2
П1
X
П2

Менди о критике из-за продажи трофея ЧМ: «Это мой кубок, и я могу делать с ним что хочу. Он занимал много места в шкафу. У меня есть еще кое-что на продажу»

Менди о критике из-за продажи трофея ЧМ: это мой кубок, делаю с ним что хочу.

Источник: Спортс‘’

Экс-защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, ныне выступающий за «Погонь» из Польши, ответил на критику по поводу продажи трофея чемпионата мира 2018 года.

Ранее стало известно, что чемпион мира в составе сборной Франции продал свою официальную реплику трофея ЧМ-2018 на аукционе за 62 тысячи долларов.

Менди отреагировал в Snapchat на публикацию издания Sportune, которое ранее сообщило о продаже трофея.

«Это мой кубок или ваш? Вообще-то, он принадлежит мне. Это мой кубок, и я могу делать с ним что хочу. К тому же он занимал слишком много места в шкафу», — написал Менди.

Позже защитник опубликовал историю в Snapchat, намекнув, что готов расстаться и с другими наградами.

«Кстати, у меня есть еще кое-что на продажу», — добавил Менди.

Источник: Le Parisien