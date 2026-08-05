У Инфантино появились конкуренты за пост президента ФИФА после скандала. Что нужно знать

• Процедура голосования зависит от того, сколько заявится кандидатов. Если он будет один, то его автоматически утвердят во время конгресса ФИФА. Если претендентов будет двое, то победу одержит тот, кто наберет простое большинство голосов со стороны национальных ассоциаций, то есть больше 106. Если в выборах будут участвовать три и больше кандидатов, то для победы в первом раунде нужно набрать две трети голосов. Если это не произойдет, последний участник отсеивается, и дальше процедура повторяется вновь.