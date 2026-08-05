У Инфантино появились конкуренты за пост президента ФИФА после скандала. Что нужно знать

Скандал из-за инициативы Международной федерации футбола (ФИФА) привлечь инвесторов к управлению коммерческими правами чемпионата мира негативно сказался на репутации президента организации Джанни Инфантино. В следующем году состоятся новые выборы на этот пост, на которых впервые за 11 лет швейцарцу могут составить конкуренцию. Как избирается руководитель ФИФА и кто еще претендует на эту должность — в материале «Известий».
Как проходят выборы президента ФИФА
• Выборы президента ФИФА обычно проходят в год, последующий за проведением чемпионата мира. Процедура проводится на конгрессе, в котором участвуют все 211 национальных футбольных ассоциаций. Ближайшие выборы должны состояться 18 марта 2027 года на конгрессе в Марокко. Глава ФИФА избирается на четырехлетний срок и может занимать эту должность не более трех сроков.
• Кандидаты на пост лидера мирового футбола должны выполнить несколько требований. Во-первых, им нужно в течение двух лет из пяти предшествующих голосованию активно заниматься развитием футбола в какой-либо роли. Во-вторых, необходимо заручиться поддержкой хотя бы пяти национальных ассоциаций в срок не меньше чем за четыре месяца до голосования. Таким образом, подать заявку на ближайшие выборы следует до 18 ноября.
• Процедура голосования зависит от того, сколько заявится кандидатов. Если он будет один, то его автоматически утвердят во время конгресса ФИФА. Если претендентов будет двое, то победу одержит тот, кто наберет простое большинство голосов со стороны национальных ассоциаций, то есть больше 106. Если в выборах будут участвовать три и больше кандидатов, то для победы в первом раунде нужно набрать две трети голосов. Если это не произойдет, последний участник отсеивается, и дальше процедура повторяется вновь.
• Нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино занимает эту должность с 2016 года. Тогда он был избран на внеочередном конгрессе, организованном после отставки Зеппа Блаттера из-за коррупционного скандала. Инфантино, на тот момент генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), участвовал в выборах с еще четырьмя конкурентами, главным из которых был президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа из Бахрейна. Швейцарец одержал победу по итогам второго тура, набрав в нем 115 голосов.
• Три года до следующих выборов не были зачтены Инфантино в качестве первого срока. Он дважды переизбирался в качестве единственного кандидата в 2019 и 2023 годах, и теперь может вновь баллотироваться на последний для себя срок. Еще недавно предполагалось, что Инфантино снова будет утвержден на безальтернативной основе. Однако после скандала с попыткой продать коммерческие права на чемпионат мира футбольное сообщество стало обсуждать, что ФИФА нужны новые кандидаты на смену действующему президенту.
Главные конкуренты
• Пока что ни один футбольный функционер, кроме самого Инфантино, не объявлял о планах участвовать в выборах президента ФИФА. В качестве наиболее вероятного его соперника рассматривается Аль Халифа. После поражения в 2016 году он занял пост вице-президента ФИФА, параллельно продолжая возглавлять АФК. Срок его полномочий в региональной конфедерации как раз истекает в 2027 году.
• О том, что Аль Халифа не в полной мере доволен положением дел в ФИФА, можно судить по письму, которое он разослал азиатским ассоциациям в разгар скандала с продажей коммерческих прав. Шейх назвал отсутствие консультаций по поводу плана совершенно неприемлемым. Позднее АФК опубликовала заявление, в котором призвала ФИФА «провести срочный пересмотр своей системы управления и принятия решений», что можно рассматривать как намек на смену руководства в футбольной организации.
• Еще одним потенциальным кандидатом на лидерство в ФИФА является канадский бизнесмен Виктор Монтальяни. С 2012 года он возглавлял Федерацию футбола Канады и на этом посту добился присуждения его стране прав на проведение матчей чемпионата мира 2026 года. В 2024-м Монтальяни был избран президентом Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Его организация тоже выразила недовольство последними действиями Инфантино и отвергла его предложение по продаже прав.
• Монтальяни свободно владеет помимо английского языка еще французским, испанским и итальянским, что может помочь ему заручиться поддержкой национальных ассоциаций. Когда он баллотировался на пост главы КОНКАКАФ, то лично объездил всю 41 страну, входящую в конфедерацию. Преимуществом Монтальяни, как и Аль Халифы, является то, что он не представляет зону УЕФА, к которой принадлежали швейцарцы Блаттер и Инфантино, что может дать ему симпатии многочисленных неевропейских ассоциаций.
• В последние годы одним из наиболее влиятельных людей в футбольном мире стал катарский бизнесмен Нассер Аль-Хелаифи. С 2011 года он является президентом французского «ПСЖ», который под его руководством стал одним из сильнейших клубов мира и двукратным победителем Лиги чемпионов. Аль-Хелаифи также возглавляет Ассоциацию европейских клубов и в этом качестве входит в исполнительный комитет УЕФА, представляя таким образом самую недовольную Инфантино конфедерацию. В этой связи в СМИ стали обсуждать его возможное участие в выборах, однако источник «Би-би-си» сообщил, что катарец категорически не хочет переходить на другую работу.