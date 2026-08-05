Times узнала о предложении главы ФИФА отдать Марокко финал ЧМ-2030

Как отмечает Mirror, решающий матч чемпионата мира мог бы состояться на новом 115-тысячном стадионе в Эль-Мансурии к востоку от Касабланки. В 2024 году Marca сообщала, что ФИФА считает приоритетным вариантом арену «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.