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Times узнала о предложении главы ФИФА отдать Марокко финал ЧМ-2030

Место проведения финала ЧМ-2030 еще не объявлялось. Инфантино в среду проводит в Марокко встречу с топ-чиновниками ФИФА из-за скандала вокруг продажи коммерческих прав на мировое первенство.

Источник: Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил Марокко право на проведение финала чемпионата мира 2030 года в обмен на публичную поддержку его кандидатуры на предстоящих выборах, пишет Times.

Инфантино в среду проводит в Марокко антикризисную встречу на фоне скандала с планами продать часть коммерческих прав на чемпионат мира внешним инвесторам. Главу ФИФА раскритиковали за эту идею, а УЕФА пригрозил бойкотом соревнований.

Марокко, Португалия и Испания должны принять большинство матчей мирового первенства 2030 года, еще три игры пройдут в Парагвае, Уругвае и Аргентине.

Как отмечает Mirror, решающий матч чемпионата мира мог бы состояться на новом 115-тысячном стадионе в Эль-Мансурии к востоку от Касабланки. В 2024 году Marca сообщала, что ФИФА считает приоритетным вариантом арену «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

По данным издания, глава ФИФА в Марокко отметил отсутствие публичной поддержки со стороны Саудовской Аравии, которая получила мировое первенство 2034 года в отсутствие конкурентов.

В марте 2027 года Инфантино будет участвовать в новых выборах на пост главы ФИФА, но несколько европейских федераций уже отозвали свою поддержку его кандидатуры.