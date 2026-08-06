Adidas извинился за обилие розовых бутс на ЧМ-26, назвав это совпадением

По словам Гульдена, его удивило не столько само цветовое решение, сколько то, что разные бренды — Nike, Puma, New Balance и Skechers — одновременно выбрали один и тот же оттенок. «Розовый — хороший цвет, без сомнений. Но то, что у всех нас в итоге оказалось одно и то же, — это странно», — сказал он.