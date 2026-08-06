Adidas извинился за обилие розовых бутс на ЧМ-26, назвав это совпадением

Генеральный директор Adidas Бьорн Гульден принес извинения за обилие розовых бутс на чемпионате мира по футболу 2026 года. Его слова приводит O Globo.
Отвечая на вопрос агентства AFP на пресс-конференции, посвященной квартальным результатам, Гульден сказал, что это «случилось случайно».
«Я думаю, что это совпадение, и надеюсь, что оно больше не повторится», — добавил он.
По словам Гульдена, его удивило не столько само цветовое решение, сколько то, что разные бренды — Nike, Puma, New Balance и Skechers — одновременно выбрали один и тот же оттенок. «Розовый — хороший цвет, без сомнений. Но то, что у всех нас в итоге оказалось одно и то же, — это странно», — сказал он.
Гульден также отметил, что производители обуви обычно не знают о точных цветовых решениях конкурентов до выхода новых коллекций. «У нас нет информации о том, что делают Nike, Puma или New Balance», — сказал он, добавив, что в ситуацию могли вмешаться розничные сети, но этого не произошло.
«Обычно розничные сети говорят: “Погодите-ка, вы все делаете обувь одного цвета”. Но мы ничего такого не слышали. И нам должно быть стыдно: думаю, это никому не понравилось», — признался Гульден.
На ЧМ-2026 практически все футболисты выходили на поле в розовых бутсах. Обычно на крупных турнирах производители стараются выделиться уникальными дизайнами, но в этом году ведущие бренды синхронно выпустили линейки в розовой гамме. Nike представил Breakout Pack, Adidas — Road to Glory Pack, Puma — Showtime Pack.
Откуда бренды узнали, что розовый будет в моде? Еще в 2024 году аналитическая компания WGSN, специализирующаяся на трендах, назвала «электрическую фуксию» одним из ключевых цветов лета 2026 года. Эксперты описывали его как «яркий неон с кинетическим и цифровым качеством» — оттенок, который находится где-то между розовым и пурпурным.
Создание новой модели футбольных бутс занимает до двух лет. При выборе цветовых решений разработчики консультируются с аналитиками, такими как WGSN, чтобы предсказать модные тенденции. В результате все крупные компании на рынке, независимо друг от друга, пришли к одинаковым цветовым решениям.
Помимо модного прогноза, у розовых бутс есть и практические объяснения. Главное — визуальное: розовый создает максимальный контраст с зеленой травой, что критически важно в условиях современного просмотра футбола через смартфоны и в соцсетях, где изображение мелкое, а динамика высокая. Яркие бутсы лучше считываются в быстрых эпизодах и замедленных повторах. Кроме того, ни одна из 48 сборных-участниц не использует розовый в качестве основного цвета формы, поэтому бутсы не сливаются с экипировкой.
ЧМ-2026 впервые прошел в трех странах (США, Канаде, Мексике) и стал первым в истории, на котором сыграли 48 сборных вместо 32. Чемпионом мира стала сборная Испании, обыгравшая Аргентину (1:0) в дополнительное время.