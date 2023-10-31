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11:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Бешикташ» Зайнутдинова приблизился к топ-3 Турецкой Суперлиги

Стамбульский «Бешикташ» обыграл «Газиантеп» в матче десятого тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По голу забили Салих Учан (63-я минута) и Дженк Тосун (75).

Полузащитник сборной Казахстана и «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отметился парой опасных ударов. Вашему вниманию один из них:

После этого матча «Бешикташ» набрал 19 очков и поднялся с шестого на четвертое место. Лидирует «Фенербахче», набравший 30 баллов. У «Галатасара» вторая строчка (28 очков). «Адана» с 20-ю баллами замыкает топ-3.

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