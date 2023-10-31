«Бешикташ» Зайнутдинова приблизился к топ-3 Турецкой Суперлиги

Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По голу забили Салих Учан (63-я минута) и Дженк Тосун (75).

Полузащитник сборной Казахстана и «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отметился парой опасных ударов. Вашему вниманию один из них: