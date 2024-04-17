Чемпион мира по фигурному катанию Малинин: «Болел за “Реал” и “Барселону”, не мог выбрать — нравились обе команды. Любимые футболисты — Месси и Роналду» | Источник: Sports.Ru

— С детства. Я и играл, и смотрел матчи, особенно чемпионат мира. Я до сих пор люблю погонять мяч в качестве разминки перед тренировкой. А футбольный мяч, с которым езжу на соревнования, сейчас уже больше как талисман, хотя по назначению я его тоже использую.

— Ты болел за конкретную футбольную команду?

— Даже за две — «Реал Мадрид» и «Барселону». Меня сейчас, конечно, за это захейтят: мол, это же непримиримые соперники, но я не мог выбрать — мне нравились обе.

— А любимый футболист был?

— Тоже два — Месси и Роналду.

— Если бы тебе предложили встретиться с кем-то из них, кого бы выбрал?

— Ох, сложный вопрос. Я бы долго метался, наверное. Но склоняюсь к Месси.

— А к хоккею ты как относишься? Для Америки это более привычный вид спорта.

— Я в детстве немного играл — не серьезно, а так, для развлечения. Мне было лет 8 или 9, и фигурное катание тогда еще не занимало такого большого места в моей жизни.

Мне нравилось — я надевал шлем, брал в руки клюшку и выходил на тренировку. Лупил по воротам, но все время промахивался, так что с хоккеем у меня вряд ли бы сложилось, ха-ха, — сказал чемпион мира по фигурному катанию в интервью Спортсу.