«Дзюба идеально подошел бы китайскому футболу. Китайцы будут бегать и создавать моменты, а он — решать, на опыте». Хавбек «Цанчжоу» Жуков о форварде «Локо» | Источник: Sports.Ru

"Я не знаю, чего хочет Дзюба, но в Китае интересно играть. Хороший чемпионат, качественный футбол. Болельщики живут игрой, телевидение уделяет огромное внимание чемпионату.

Да и Дзюба по своему стилю идеально подошел бы китайскому футболу. Думаю, он бы смог много голов здесь забивать, даже несмотря на возраст.

Китайцы будут бегать и создавать ему моменты, а Дзюба — решать, на опыте. Здесь есть команды, которые нуждаются в таком центрфорварде, как Дзюба.

Футболисты такого типа очень востребованы в топ-клубах Китая«, — рассказал полузащитник китайского “Цанчжоу Майти Лайонс”, ранее выступавший за “Урал”.