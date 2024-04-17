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13:12 (мск), источник: Sports.Ru

«Дзюба идеально подошел бы китайскому футболу. Китайцы будут бегать и создавать моменты, а он — решать, на опыте». Хавбек «Цанчжоу» Жуков о форварде «Локо»

Ранее в СМИ появилась информация, что 35-летний нападающий может стать игроком «Шанхая Шеньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий.

«Дзюба идеально подошел бы китайскому футболу. Китайцы будут бегать и создавать моменты, а он — решать, на опыте». Хавбек «Цанчжоу» Жуков о форварде «Локо» | Источник: Sports.Ru

"Я не знаю, чего хочет Дзюба, но в Китае интересно играть. Хороший чемпионат, качественный футбол. Болельщики живут игрой, телевидение уделяет огромное внимание чемпионату.

Да и Дзюба по своему стилю идеально подошел бы китайскому футболу. Думаю, он бы смог много голов здесь забивать, даже несмотря на возраст.

Китайцы будут бегать и создавать ему моменты, а Дзюба — решать, на опыте. Здесь есть команды, которые нуждаются в таком центрфорварде, как Дзюба.

Футболисты такого типа очень востребованы в топ-клубах Китая«, — рассказал полузащитник китайского “Цанчжоу Майти Лайонс”, ранее выступавший за “Урал”.

«Локо» сомневается в продлении контракта с Дзюбой. Артем хочет в «Шанхай» Слуцкого в случае ухода («Чемпионат»).

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