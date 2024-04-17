«Локо» решил расстаться с Дзюбой летом. Клуб уволит тренера нападающих Климова, выступавшего за то, чтобы Артема ставили в состав (Иван Карпов)

«Локомотив» решил расстаться с Дзюбой летом. Клуб уволит тренера нападающих Климова, выступавшего за то, чтобы Артема ставили в состав (Иван Карпов) | Источник: Sports.Ru

Отмечается, что в личной беседе с Дзюбой главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов объяснил непопадание форварда в основной состав его плохой физической формой. Будущее Артема в команде будет зависеть от ближайших матчей с «Рубином», «Пари НН» и «Спартаком».

Также сообщается, что по просьбе Галактионова «Локомотив» уволит тренера нападающих Валерия Климова, выступавшего за то, чтобы Дзюба появлялся в составе.

Утверждается, что у главного тренера возникли подозрения, что Климов рассказывает Дзюбе составы на матчи раньше, чем их узнают остальные игроки. Тренер нападающих «Локомотива» может быть уволен на завтрашнем собрании.