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17:57 (мск), источник: Sports.Ru

«Локо» решил расстаться с Дзюбой летом. Клуб уволит тренера нападающих Климова, выступавшего за то, чтобы Артема ставили в состав (Иван Карпов)

По данным инсайдера Ивана Карпова, руководство клуба не видит форварда в команде в следующем сезоне.
«Локомотив» решил расстаться с Дзюбой летом. Клуб уволит тренера нападающих Климова, выступавшего за то, чтобы Артема ставили в состав (Иван Карпов) | Источник: Sports.Ru

Отмечается, что в личной беседе с Дзюбой главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов объяснил непопадание форварда в основной состав его плохой физической формой. Будущее Артема в команде будет зависеть от ближайших матчей с «Рубином», «Пари НН» и «Спартаком».

Также сообщается, что по просьбе Галактионова «Локомотив» уволит тренера нападающих Валерия Климова, выступавшего за то, чтобы Дзюба появлялся в составе.

Утверждается, что у главного тренера возникли подозрения, что Климов рассказывает Дзюбе составы на матчи раньше, чем их узнают остальные игроки. Тренер нападающих «Локомотива» может быть уволен на завтрашнем собрании.

В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 4 гола и 4 ассиста во всех турнирах. Его контракт с «Локомотивом», истекающий летом, автоматически продлится, если форвард совершит 10 голевых действий за сезон. Подробная статистика Дзюбы доступна здесь.

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