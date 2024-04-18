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19:16 (мск), источник: Sport24

Быстров рассказал, что Игорь Денисов отчислил из команды собственного сына

Бывший футболист «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров рассказал о тренерской справедливости своего бывшего одноклубника Игоря Денисова, который сейчас тренирует детей.

Торпедо

— Как у него дела? Он же в «Торпедо».— Все хорошо. У него и своя команда 2011 года. Я ему там и помогал. Вот Игорь как раз воспитывался в тех условиях, о которых я говорю. Он меня поддерживает. К нему не подходят футболисты с жалобами на усталость. Устал — садись на скамейку, но на поле ты больше не выйдешь. Спрос со всех одинаковый. У него два сына — один справляется к конкуренцией, а второй — нет. И он его убрал из команды. Вот такие требования должны быть, — сказал Быстров в интервью «Чемпионату».

На протяжении карьеры 39-летний Денисов играл за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».

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