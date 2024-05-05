Месси и Суарес — уже в топ-5 лучших бомбардиров в истории «Интер Майами». Лео осталось 6 голов до рекорда Игуаина | Источник: Sports.Ru

Второе место занимает нападающий Леонардо Кампана, по-прежнему выступающий за клуб. У него 25 мячей в 75 играх.

Третьим идет Лионель Месси, у которого 23 гола в 25 матчах за «Интер Майами».

Четвертую строчку занимает полузащитник Роберт Тэйлор, у которого 14 голов в 88 играх.

Пятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами» занимает Луис Суарес, забивший 12 голов в 15 матчах.