Защитник «Интер Майами» Негри о Месси и Суаресе: «Безумие, как они понимают друг друга. Наблюдать за их игрой — одно удовольствие» | Источник: Sports.Ru

В этой игре Лионель Месси обновил рекорды МЛС: забил гол и сделал 5 результативных передач, 3 из которых — на Луиса Суареса. В активе уругвайца — хет-трик и голевой пас на Лео.

"Это безумие, как они понимают друг друга. Наблюдать за их игрой — одно удовольствие, а видеть их мотивированными для нас очень важно.