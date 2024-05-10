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22:57 (мск), источник: Sports.Ru

Защитник «Интер Майами» Негри о Месси и Суаресе: «Безумие, как они понимают друг друга. Наблюдать за их игрой — одно удовольствие»

Ранее клуб из Флориды разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата.

Защитник «Интер Майами» Негри о Месси и Суаресе: «Безумие, как они понимают друг друга. Наблюдать за их игрой — одно удовольствие» | Источник: Sports.Ru

В этой игре Лионель Месси обновил рекорды МЛС: забил гол и сделал 5 результативных передач, 3 из которых — на Луиса Суареса. В активе уругвайца — хет-трик и голевой пас на Лео.

"Это безумие, как они понимают друг друга. Наблюдать за их игрой — одно удовольствие, а видеть их мотивированными для нас очень важно.

Если у нас будут такие игроки в такой форме и мы будем доверять им, это приведет к большим успехам«, — сказал аргентиский защитник “Интер Майами”.

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