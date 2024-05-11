«Аль-Хилаль» Малкома стал чемпионом Саудовской Аравии — в 19-й раз | Источник:

Клуб из Эр-Рияда набрал 89 очков после 31 матча и опережает «Аль-Наср» на 12 баллов. Это 19-е чемпионство «Аль-Хилаля».

Отметим, что за клуб выступает бывший футболист «Зенита» Малком. Команду также представляют Сергей Милинкович-Савич, Александар Митрович, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Яссин Буну и Неймар. Последний провел лишь три матча в чемпионате, после чего выбыл, получив травму крестообразной связки колена.