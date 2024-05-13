Мата верил, что «МЮ» с Роналду выиграет АПЛ: «У Криштиану были такие высокие стандарты, что он мог подтянуть остальных. Он всегда проявлял себя в решающие моменты»

«После стольких лет в клубе мне было бы больно уходить, если бы “Юнайтед” выиграл Премьер-лигу [сразу после этого]. Я не хотел упустить этот момент. Я мечтал отпраздновать чемпионский титул на “Олд Траффорд”.
Я думал, что мы сможем снова выиграть Премьер-лигу. У него [Криштиану Роналду] были такие высокие стандарты, что он мог подтянуть остальных.
Я всегда думал, что после 80-й минуты нужно постоянно отдавать пасы ему, чтобы выиграть. Он всегда проявлял себя в решающие моменты. Однако обстоятельства, сложившиеся вокруг него, помешали ему отыграть больше времени во втором сезоне.
Я много общался с Криштиану. Он гораздо более дружелюбный человек, чем люди себе представляют", — сказал бывший полузащитник манкунианцев.