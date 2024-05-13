Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Лечче
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
12.05
Страсбур
Метц
Футбол. Зарубежный
12.05
Ренн
Ланс
Все события
13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Мата верил, что «МЮ» с Роналду выиграет АПЛ: «У Криштиану были такие высокие стандарты, что он мог подтянуть остальных. Он всегда проявлял себя в решающие моменты»

Испанец объяснил, почему не покинул клуб после сезона-2020/21, в котором лишь 9 раз вышел на поле в рамках АПЛ.

Мата верил, что «МЮ» с Роналду выиграет АПЛ: «У Криштиану были такие высокие стандарты, что он мог подтянуть остальных. Он всегда проявлял себя в решающие моменты» | Источник: Sports.Ru

«После стольких лет в клубе мне было бы больно уходить, если бы “Юнайтед” выиграл Премьер-лигу [сразу после этого]. Я не хотел упустить этот момент. Я мечтал отпраздновать чемпионский титул на “Олд Траффорд”.

Я думал, что мы сможем снова выиграть Премьер-лигу. У него [Криштиану Роналду] были такие высокие стандарты, что он мог подтянуть остальных.

Я всегда думал, что после 80-й минуты нужно постоянно отдавать пасы ему, чтобы выиграть. Он всегда проявлял себя в решающие моменты. Однако обстоятельства, сложившиеся вокруг него, помешали ему отыграть больше времени во втором сезоне.

Я много общался с Криштиану. Он гораздо более дружелюбный человек, чем люди себе представляют", — сказал бывший полузащитник манкунианцев.

Читайте также от «Sports»
Макияж для всей команды, пирсинг сосков, забег от медведя босиком. Что за девушка-ураган в биатлоне?
Жуткий момент в НХЛ: судью увезли на носилках
Тренер из Дагестана избил сына после поражения
Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь