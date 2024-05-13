Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Астон Вилла
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
13.05
Барселона
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
13.05
Фиорентина
Монца
Футбол. Зарубежный
13.05
Лечче
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Мальорка
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
Спартак
Все события
13 мая, источник: Sports.Ru

Тер Стеген догнал Субисаррету по матчам вратарей за «Барсу» — 410. Больше игр лишь у Вальдеса — 535

Каталонский клуб принимает «Сосьедад» (0:0, первый тайм) в матче 35-го тура Ла Лиги.

Тер Стеген догнал Субисаррету по матчам вратарей за «Барсу» — 410. Больше игр лишь у Вальдеса — 535 | Источник: Sports.Ru

Этот матч стал 410-м для Марка-Андре тер Стегена за сине-гранатовых. Немец сравнялся по этому показателю с Андони Субисарретой — это второй результат в истории «Барсы» среди вратарей. Больше матчей в составе каталонского клуба провел только Виктор Вальдес — 535 игр в период с 2002 по 2014 год.

Кроме того, среди иностранных игроков «Барселоны» только Лионель Месси провел больше матчей, чем тер Стеген — у аргентинца 778 игр в составе каталонцев, у Дани Алвеса — 408.

Читайте также от «Sports»
Макияж для всей команды, пирсинг сосков, забег от медведя босиком. Что за девушка-ураган в биатлоне?
Жуткий момент в НХЛ: судью увезли на носилках
Тренер из Дагестана избил сына после поражения
Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь