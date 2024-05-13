Тер Стеген догнал Субисаррету по матчам вратарей за «Барсу» — 410. Больше игр лишь у Вальдеса — 535
Каталонский клуб принимает «Сосьедад» (0:0, первый тайм) в матче 35-го тура Ла Лиги.
Каталонский клуб принимает «Сосьедад» (0:0, первый тайм) в матче 35-го тура Ла Лиги.
Этот матч стал 410-м для Марка-Андре тер Стегена за сине-гранатовых. Немец сравнялся по этому показателю с Андони Субисарретой — это второй результат в истории «Барсы» среди вратарей. Больше матчей в составе каталонского клуба провел только Виктор Вальдес — 535 игр в период с 2002 по 2014 год.
Кроме того, среди иностранных игроков «Барселоны» только Лионель Месси провел больше матчей, чем тер Стеген — у аргентинца 778 игр в составе каталонцев, у Дани Алвеса — 408.