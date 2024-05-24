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12:27 (мск), источник: Sports.Ru

Педро о Неймаре: «Мой кумир, вдохновляюсь его игрой. Если он позвонит, у меня пропадет дар речи, расплакался бы при встрече»

— Ты рассказывал, что твой кумир — Неймар. Ты когда-нибудь общался с ним?
Педро о Неймаре: «Мой кумир, вдохновляюсь его игрой. Если он мне позвонит, у меня пропадет дар речи, расплакался бы при встрече» | Источник: Sports.Ru

— Ха-ха, мне уже говорили: «Поговори с Малкомом, позвони Малкому, он свяжет тебя с Неймаром». А я отвечаю: «Если он мне позвонит, у меня пропадет дар речи».

Неймар — мой кумир, он мне очень нравится, все об этом знают. Мечтаю однажды встретиться с ним лично.

— Что бы ты сказал ему при знакомстве?

— Я бы не смог говорить. Думаю, я бы расплакался.

Думаю, я бы признался Неймару, что он мой кумир, что я вдохновляюсь его игрой. Не уверен, что смогу сказать что-то еще, — заявил 18-летний бразильский полузащитник «Зенита».

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