У Роналду 9 поражений в 31 финале за клубную карьеру. Его команда проиграла 5-ю серию пенальти подряд | Источник:

Это девятое поражение (третье — в серии пенальти) Криштиану Роналду в 31 финале за клубную карьеру. Кроме того, команда, за которую выступает Роналду, проиграла пятую серию пенальти в финале подряд.

Теперь у португальца семь побед и восемь поражений в сериях пенальти за карьеру. Индивидуальная статистика Роналду в послематчевых сериях такова: девять реализованных ударов, два нереализованных. Четырежды серии завершились до его удара.