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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

У Роналду 9 поражений в 31 финале за клубную карьеру. Его команда проиграла 5-ю серию пенальти подряд

Обладателем трофея стал «Аль-Хилаль», выигравший серию пенальти со счетом 5:4.

У Роналду 9 поражений в 31 финале за клубную карьеру. Его команда проиграла 5-ю серию пенальти подряд | Источник: Sports.Ru

Это девятое поражение (третье — в серии пенальти) Криштиану Роналду в 31 финале за клубную карьеру. Кроме того, команда, за которую выступает Роналду, проиграла пятую серию пенальти в финале подряд.

Теперь у португальца семь побед и восемь поражений в сериях пенальти за карьеру. Индивидуальная статистика Роналду в послематчевых сериях такова: девять реализованных ударов, два нереализованных. Четырежды серии завершились до его удара.

Роналду опять проиграл трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» постоянно лучше.

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