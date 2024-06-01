В Москве стартовал 26-часовой марафон игры в футбол

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ультрамарафон игры в футбол стартовал на одном из полей «Лужников» во Всероссийский день футбола. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В случае удачного проведения матча рекорд будет зафиксирован в Книге рекордов России. В игре примут участие бывшие футболисты сборной России, в числе которых экс-капитан национальной команды Алексей Смертин. Планируется, что матч завершится в 14:00 мск 2 июня.

«Сегодня прекрасный день, собралось много любителей футбола. Российский футбольный союз считает, что у любителей футбола должен быть свой профессиональный праздник. Именно с такой инициативой Российский футбольный союз планирует обратиться к правительству РФ, чтобы, уже начиная с 2025 года, День футбола появился в производственном календаре и отмечался повсеместно как большой семейный праздник», — сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

По его словам, более 5 млн россиян всех возрастов играют в футбол как на профессиональном, так и на любительском уровнях, миллионы болельщиков следят за футбольными событиями в телеэфирах, а 200 тыс. граждан вовлечены в футбол как работники огромной индустрии. «Мы благодарны правительству Москвы, мэру Сергею Семеновичу Собянину и руководителю департамента спорта города Москвы Алексею Кондаранцеву. Ну и в заключении хочется пригласить всех на большой праздник завершения футбольного сезона — суперфинал Фонбет — Кубка России. Он пройдет завтра на главной спортивной арене нашей страны — стадионе “Лужники”, — добавил Митрофанов.