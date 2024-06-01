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15:04 (мск), источник: ТАСС

В Москве прошел матч болельщиков «Балтики» и «Зенита» перед суперфиналом Кубка России

Суперфинал Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» пройдет 2 июня в «Лужниках».

Балтика
Зенит
Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Болельщики калининградской «Балтики» обыграли соперников из петербургского «Зенита» в товарищеском матче перед игрой основных команд в суперфинале Фонбет — Кубка России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч завершился со счетом 8:2 в пользу калининградской команды. Игра прошла в формате 8 на 8, команды провели на поле два тайма по 25 минут.

2 июня в «Лужниках» пройдет суперфинал Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом». Встреча начнется в 18:00 мск.

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