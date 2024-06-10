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07:27 (мск), источник: Sports.Ru

Скалони о Месси вне стартового состава Аргентины: «Бывают моменты, когда нет необходимости рисковать. Нужно, чтобы футболисты находились в оптимальной форме»

Аргентинская сборная одержала победу над командой Эквадора (1:0) в товарищеском матче.

Скалони о Месси вне стартового состава Аргентины: «Бывают моменты, когда нет необходимости рисковать. Нужно, чтобы футболисты находились в оптимальной форме» | Источник: Sports.Ru

Лионель Месси не попал в стартовый состав команды. Он появился на поле во втором тайме на 56-й минуте.

"Бывают моменты, когда нет необходимости рисковать не только Месси, но и другими футболистами.

Николас Отаменди тоже не играл. Анхель Ди Мария получил игровое время. То же самое с Хулианом Альваресом и Лаутаро Мартинесом. Энцо Фернандес получил игровую практику, которая, по нашему мнению, комфортна для него.

Нужно немного позаботиться о том, чтобы футболисты находились в оптимальной форме", — сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

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