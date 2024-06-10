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20:12 (мск), источник: Sports.Ru

Хави — лучший игрок в истории Евро по версии FourFourTwo. Иньеста — 2-й, Роналду — 4-й, Яшин — 26-й

Выступавший за сборную Испании хавбек занял первую строчку в рейтинге, подготовленном FourFourTwo.

Хави — лучший игрок в истории Евро по версии FourFourTwo. Иньеста — 2-й, Роналду — 4-й, Яшин — 26-й | Источник: Sports.Ru

Всего в списке 32 игрока. В его первую половину попали:

1. Хави, Испания.

2. Андрес Иньеста, Испания.

3. Зинедин Зидан, Франция.

4. Криштиану Роналду, Португалия.

5. Икер Касильяс, Испания.

6. Мишель Платини, Франция.

7. Марко ван Бастен, Нидерланды.

8. Фернандо Торрес, Испания.

9. Герд Мюллер, Германия.

10. Петер Шмейхель, Дания.

11. Маттиас Заммер, Германия.

12. Антонин Паненка, Чехословакия.

13. Франц Беккенбауэр, Германия.

14. Джанлуиджи Буффон, Италия.

15. Антуан Гризманн, Франция.

16. Франсеск Фабрегас, Испания.

Следует отметить, что игравший за сборную СССР Лев Яшин стал 26-м.

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