Мейра о Роналду на Евро-2024: «Особенный футболист, забивает, дает качество, капитан и лидер, мотивирует команду. Но не верю, что он будет играть все время» | Источник: Sports.Ru

У нас есть Криштиану Роналду, который остается в хороших кондициях как нападающий, я считаю, что он все еще может помочь команде во многом. Португалия — один из фаворитов на выход в финал.

Я думаю, что Роналду будет играть, не верю, что он будет играть все время, но это особенный футболист, забивает, дает качество, это наш капитан, мотивирует команду, определенно очень важный игрок для нас. Тренер решит, когда он будет играть, все будет зависеть от соперника.

Безусловно, это лидер сборной Португалии, даже если не будет играть. Очень много ожиданий от Роналду, не только от других футболистов.

Если он не будет играть, то я бы отметил из лидеров вратаря Диогу Кошту, Рубена Диаша, Бернарду Силву, Витинью. Много футболистов, кто может быть лидером нашей команды, это великолепная команда, как семья«, — заявил бывший защитник “Зенита” и сборной Португалии Мейра.