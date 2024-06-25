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17:12 (мск), источник: Sports.Ru

Лионель Месси: «Желание соревноваться никогда не покинет меня. Мне даже детям трудно позволить победить. Но я научился проигрывать»

"Желание соревноваться никогда не покинет меня. Я такой, я таким родился, и очень трудно от этого уйти.

Лионель Месси: «Желание соревноваться никогда не покинет меня. Мне даже детям трудно позволить победить. Но я научился проигрывать» | Источник: Sports.Ru

Мне даже трудно позволить своим детям выиграть. Может быть, история с уно (несколько лет назад в соцсетях разошлось видео, где Месси обыгрывает сына Матео в карточную игру уно — Спортс) была для того, чтобы разогреть это чувство. Они тоже вообще не любят проигрывать, они очень похожи на меня.

Быть конкурентоспособным хорошо, но я научился проигрывать, извлекать положительные моменты из поражений и понял, что проигрываешь чаще, чем выигрываешь.

Футбол — это такой вид спорта, где ты можешь быть в 10 раз лучше своего соперника, но проиграть. Бывает, что лучшая команда в соревновании не становится чемпионом и не выходит в финал. В футболе есть вещи, которые очень сложно объяснить«, — сказал в интервью Clank! форвард “Интер Майами” и сборной Аргентины Лионель Месси.

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