Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Чехия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Грузия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
25.06
Дания
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
25.06
Англия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Украина
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Словакия
Румыния
Все события
08:42 (мск), источник: Sports.Ru

Мартинес о падении Роналду в игре с Грузией: «ВАР не был последовательным. Фол больше тянет на 11-метровый, чем тот, после которого назначили пенальти в наши ворота»

Эпизод произошел в матче Евро-2024 Португалия — Грузия (0:2).

Мартинес о падении Роналду в игре с Грузией: «ВАР не был последовательным. Фол больше тянет на 11-метровый, чем тот, после которого назначили пенальти в наши ворота» | Источник: Sports.Ru

"Это был матч, выигрывать который не было необходимости. Нам не повезло, вдобавок ВАР не был последовательным — в ситуации с Роналду. Можно же пересмотреть эпизод и назначить пенальти.

Эпизод на 27-й минуте даже более явный — фол больше тянет на 11-метровый, чем тот, после которого назначили пенальти в наши ворота", — сказал главный тренер сборной Португалии.

Игру обслуживал арбитр Сандро Шерер.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Читайте также от «Sports»
Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез
В футболе введут розовую карточку. Для чего?
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь