Мартинес о падении Роналду в игре с Грузией: «ВАР не был последовательным. Фол больше тянет на 11-метровый, чем тот, после которого назначили пенальти в наши ворота»
Эпизод произошел в матче Евро-2024 Португалия — Грузия (0:2).
Эпизод произошел в матче Евро-2024 Португалия — Грузия (0:2).
"Это был матч, выигрывать который не было необходимости. Нам не повезло, вдобавок ВАР не был последовательным — в ситуации с Роналду. Можно же пересмотреть эпизод и назначить пенальти.
Эпизод на 27-й минуте даже более явный — фол больше тянет на 11-метровый, чем тот, после которого назначили пенальти в наши ворота", — сказал главный тренер сборной Португалии.
Игру обслуживал арбитр Сандро Шерер.
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