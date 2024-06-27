Мартинес о падении Роналду в игре с Грузией: «ВАР не был последовательным. Фол больше тянет на 11-метровый, чем тот, после которого назначили пенальти в наши ворота» | Источник: Sports.Ru

"Это был матч, выигрывать который не было необходимости. Нам не повезло, вдобавок ВАР не был последовательным — в ситуации с Роналду. Можно же пересмотреть эпизод и назначить пенальти.

Эпизод на 27-й минуте даже более явный — фол больше тянет на 11-метровый, чем тот, после которого назначили пенальти в наши ворота", — сказал главный тренер сборной Португалии.

Игру обслуживал арбитр Сандро Шерер.