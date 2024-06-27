Фанат выпрыгнул перед Роналду с трибуны в перерыве игры с Грузией. Форвард не пострадал, болельщика оттеснил стюард | Источник:

После свистка на перерыв, когда игроки шли к подтрибунному помещению, один из болельщиков выпрыгнул с трибуны перед туннелем и едва не сбил 39-летнего нападающего с ног.