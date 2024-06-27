Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
25.06
Дания
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
25.06
Англия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Украина
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Словакия
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Грузия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Чехия
Турция
Все события
11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Фанат выпрыгнул перед Роналду с трибуны в перерыве игры с Грузией. Форвард не пострадал, болельщика оттеснил стюард

В игре группового раунда Евро-2024 Португалия уступила Грузии со счетом 0:2.

Фанат выпрыгнул перед Роналду с трибуны в перерыве игры с Грузией. Форвард не пострадал, болельщика оттеснил стюард | Источник: Sports.Ru

После свистка на перерыв, когда игроки шли к подтрибунному помещению, один из болельщиков выпрыгнул с трибуны перед туннелем и едва не сбил 39-летнего нападающего с ног.

Сообщается, что Роналду не пострадал. Один из стюардов оттолкнул болельщика с дороги.

На счету игрока сборной Португалии нет забитых мячей после трех матчей турнира.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Читайте также от «Sports»
Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез
В футболе введут розовую карточку. Для чего?
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь