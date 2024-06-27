Фанат выпрыгнул перед Роналду с трибуны в перерыве игры с Грузией. Форвард не пострадал, болельщика оттеснил стюард
В игре группового раунда Евро-2024 Португалия уступила Грузии со счетом 0:2.
В игре группового раунда Евро-2024 Португалия уступила Грузии со счетом 0:2.
После свистка на перерыв, когда игроки шли к подтрибунному помещению, один из болельщиков выпрыгнул с трибуны перед туннелем и едва не сбил 39-летнего нападающего с ног.
Сообщается, что Роналду не пострадал. Один из стюардов оттолкнул болельщика с дороги.
На счету игрока сборной Португалии нет забитых мячей после трех матчей турнира.
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