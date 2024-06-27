Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
25.06
Дания
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
25.06
Англия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Украина
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Словакия
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Грузия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Чехия
Турция
Все события
14:27 (мск), источник: Sports.Ru

Семин о Хвиче: «Вчера на одной стороне был он, а на другой Роналду — разница была, если понимаете. Кварацхелия еще раз доказал, что является одним из лучших игроков Европы»

Вчера Грузия победила Португалию (2:0) в третьем туре группового этапа Евро‑2024 и вышла в ⅛ финала турнира. Кварацхелия отметился победным голом и был признан лучшим игроком матча.

Семин о Хвиче: «Вчера на одной стороне был он, а на другой Роналду — разница была, если понимаете. Кварацхелия еще раз доказал, что является одним из лучших игроков Европы» | Источник: Sports.Ru

"Я рад за Хвичу. Он еще раз доказал, что является одним из лучших игроков Европы. Вчера на одной стороне был он, а на другой Роналду. Думаю, разница была, если понимаете.

Нужно отдать должное Кварацхелии, он играет на команду, поэтому прошлые матчи и не были такими яркими. Ему приходилось обороняться, он это делает ради команды. И благодаря этому он растет!

Плюс очень рад за Сабу Кверквелию, который был одним из лучших в золотом «Локомотиве». Он тоже прекрасно помог сборной Грузии«, — сказал бывший главный тренер “Локомотива”.

В ⅛ финала сборная Грузии 30 июня встретится с командой Испании.

Мартинес после 0:2 с Грузией: «Можно отметить их вратаря и Кварацхелию, который в пятерке лучших дриблеров Европы. У Португалии были реальные шансы только в последние 10 минут».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Читайте также от «Sports»
Синнер и Калинская – новый теннисный роман! Их раскрыли, увеличив фото телефона
Она участвовала в «Мисс Австралии», а теперь хочет стать первой женщиной-тренером в Евролиге
Пеп покинет «Сити» следующим летом – так пишут в Англии. Правда?
Россия поднялась на второе место в мировом рейтинге. Как это возможно, если она нигде не играет?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь