Семин о Хвиче: «Вчера на одной стороне был он, а на другой Роналду — разница была, если понимаете. Кварацхелия еще раз доказал, что является одним из лучших игроков Европы» | Источник: Sports.Ru

"Я рад за Хвичу. Он еще раз доказал, что является одним из лучших игроков Европы. Вчера на одной стороне был он, а на другой Роналду. Думаю, разница была, если понимаете.

Нужно отдать должное Кварацхелии, он играет на команду, поэтому прошлые матчи и не были такими яркими. Ему приходилось обороняться, он это делает ради команды. И благодаря этому он растет!

Плюс очень рад за Сабу Кверквелию, который был одним из лучших в золотом «Локомотиве». Он тоже прекрасно помог сборной Грузии«, — сказал бывший главный тренер “Локомотива”.

В ⅛ финала сборная Грузии 30 июня встретится с командой Испании.

Мартинес после 0:2 с Грузией: «Можно отметить их вратаря и Кварацхелию, который в пятерке лучших дриблеров Европы. У Португалии были реальные шансы только в последние 10 минут».