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16:27 (мск), источник: Sports.Ru

Джорджо Кьеллини: «Роналду полезнее для Португалии, чем Рамуш, считаю. Леау — не лучший партнер для Криштиану, Жота гораздо более функционален»

В первых трех матчах на турнире 39-летний форвард отметился одной голевой передачей.

"Считаю Роналду более полезным для сборной Португалии, чем Рамуш.

Не думаю, что Леау — лучший партнер для Криштиану, он делает лишние движения, которые выводят его из игры. Жота гораздо более функционален, потому что они могут меняться позициями.

Впрочем, у них есть Роберто Мартинес. Что он выберет, то и будет правильно«, — сказал экс-защитник “Ювентуса” Джорджо Кьеллини.

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