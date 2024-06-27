Джорджо Кьеллини: «Роналду полезнее для Португалии, чем Рамуш, считаю. Леау — не лучший партнер для Криштиану, Жота гораздо более функционален»

"Считаю Роналду более полезным для сборной Португалии, чем Рамуш.

Не думаю, что Леау — лучший партнер для Криштиану, он делает лишние движения, которые выводят его из игры. Жота гораздо более функционален, потому что они могут меняться позициями.

Впрочем, у них есть Роберто Мартинес. Что он выберет, то и будет правильно«, — сказал экс-защитник “Ювентуса” Джорджо Кьеллини.