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04:42 (мск), источник: Sports.Ru

Агент Барбоза о Роналду против Словении: «Его надо было менять. Ну не в состоянии человек играть как прежде. Похоже, Мартинес не в состоянии выставить оптимальный состав на важнейший матч»

Форвард сборной Португалии не забил пенальти в дополнительное время в игре ⅛ финала Евро-2024 (0:0, 3:0 по пен.). В серии послематчевых 11-метровых Роналду реализовал свой удар.

Агент Барбоза о Роналду против Словении: «Его надо было менять. Ну не в состоянии человек играть как прежде. Похоже, Мартинес не в состоянии выставить оптимальный состав на важнейший матч» | Источник: Sports.Ru

— В основное время португальцы не наиграли на победу?

— Считаю, наша сборная опять сыграла довольно слабо, как и ранее на турнире. Я уже не раз говорил о нашей проблеме. Зависимость от Криштиану Роналду. И этот вопрос, как вы видите, никак не решается.

Он опять вышел в стартовом составе, отыграл 120 минут… Уже даже шутим на эту тему, но что мы будем говорить после матча с Францией? Пока никто не уверен в том, что португальцы окажутся в полуфинале. Мы далеки от того уровня, который способны демонстрировать. Правда, и Франция сейчас не в порядке. Но давайте думать прежде всего о себе. Главный тренер никаких выводов по составу не сделал.

— Ваш главный вопрос остается прежним: почему Роналду выходит в стартовом составе?

— Всем же очевидно, что у него не получается, что он уже не может забивать на таком уровне. Но тренер упорно в него верит. В игре со Словенией Криштиану вообще все брал на себя. Исполнил все штрафные, все пытался замыкать на себе…

— А еще есть вопросы к Мартинесу по вчерашней встрече?

— Не понял его замен. Зачем он снял с игры Витинью и Рафаэла Леау? Они были лучшими на поле! Похоже, Мартинес просто не в состоянии выставить оптимальный состав на важнейший матч.

— А вы считаете, что с первых минут против словенцев в центре нападения должен был играть не Роналду, а Рамуш?

— Да, конечно. Но Мартинес не может поставить Рамуша в состав.

— Это почему?

— Если форвард «ПСЖ» сыграет в свою силу, тогда все зададутся вопросом: а зачем на Евро взяли Роналду? Тренер этого не хочет, опасается. Даже в игре с Грузией, которая ничего не решала, на поле вышел Роналду, а не Рамуш.

Ну хорошо, вчера Мартинес опять включил его в старт. Но его же надо было менять. Ну не в состоянии человек играть как прежде. Неужели не понятно? А мы стали его заложниками… Печально. В итоге Португалия не показывает весь свой потенциал, — сказал футбольный агент.

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