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05:42 (мск), источник: Sports.Ru

Гюлер — второй среди самых молодых ассистентов в плей-офф Евро. Первый — Ямаль, третий — Роналду

Хавбек сборной Турции сделал голевую передачу в матче ⅛ финала Евро-2024 с Австрией (2:1) в возрасте 19 лет и 128 дней.

Гюлер — второй среди самых молодых ассистентов в плей-офф Евро. Первый — Ямаль, третий — Роналду | Источник: Sports.Ru

Рекорд принадлежит вингеру сборной Испании Ламину Ямалю, сделавшему ассист, когда ему было 16 лет и 353 дня.

Третье место в списке (учет ведется с 1980 года) занимает Криштиану Роналду — на Евро-2004 португалец отдал результативный пас в возрасте 19 лет и 146 дней.

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