Гюлер — второй среди самых молодых ассистентов в плей-офф Евро. Первый — Ямаль, третий — Роналду | Источник: Sports.Ru

Рекорд принадлежит вингеру сборной Испании Ламину Ямалю, сделавшему ассист, когда ему было 16 лет и 353 дня.

Третье место в списке (учет ведется с 1980 года) занимает Криштиану Роналду — на Евро-2004 португалец отдал результативный пас в возрасте 19 лет и 146 дней.