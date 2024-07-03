Гюлер — второй среди самых молодых ассистентов в плей-офф Евро. Первый — Ямаль, третий — Роналду
Хавбек сборной Турции сделал голевую передачу в матче ⅛ финала Евро-2024 с Австрией (2:1) в возрасте 19 лет и 128 дней.
Хавбек сборной Турции сделал голевую передачу в матче ⅛ финала Евро-2024 с Австрией (2:1) в возрасте 19 лет и 128 дней.
Рекорд принадлежит вингеру сборной Испании Ламину Ямалю, сделавшему ассист, когда ему было 16 лет и 353 дня.
Третье место в списке (учет ведется с 1980 года) занимает Криштиану Роналду — на Евро-2004 португалец отдал результативный пас в возрасте 19 лет и 146 дней.
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