Нуну Мендеш о Роналду и Мбаппе: «Игроки топ-уровня, способные все решить в любой момент»
— Вы играли и тренировались с Килианом Мбаппе, а сейчас играете и тренируетесь с Криштиану Роналду. Что отличает Роналду от Мбаппе?
— Вы играли и тренировались с Килианом Мбаппе, а сейчас играете и тренируетесь с Криштиану Роналду. Что отличает Роналду от Мбаппе?
— Они оба футболисты топ-уровня, великолепные игроки, способные все решить в любой момент.
Было приятно играть с Мбаппе, и я в восторге от того, что играю с Криштиану.
— Если бы вы были тренером, кого из них взяли бы в команду?
— Сложно ответить, лучше спросить у тренера. Я просто футболист. Думаю, тренер сможет дать лучший ответ, — сказал защитник «ПСЖ» и сборной Португалии.
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