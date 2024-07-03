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19:42 (мск), источник: Sports.Ru

Нуну Мендеш о Роналду и Мбаппе: «Игроки топ-уровня, способные все решить в любой момент»

— Вы играли и тренировались с Килианом Мбаппе, а сейчас играете и тренируетесь с Криштиану Роналду. Что отличает Роналду от Мбаппе?

Нуну Мендеш о Роналду и Мбаппе: «Игроки топ-уровня, способные все решить в любой момент» | Источник: Sports.Ru

— Они оба футболисты топ-уровня, великолепные игроки, способные все решить в любой момент.

Было приятно играть с Мбаппе, и я в восторге от того, что играю с Криштиану.

— Если бы вы были тренером, кого из них взяли бы в команду?

— Сложно ответить, лучше спросить у тренера. Я просто футболист. Думаю, тренер сможет дать лучший ответ, — сказал защитник «ПСЖ» и сборной Португалии.

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг.

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