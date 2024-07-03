Месси — лучший игрок группового этапа Кубка Америки у WhoScored. Араухо, Хамес и Нуньес тоже в символической сборной

Также была составлена символическая сборная первой стадии турнира. В нее были включены футболисты с самыми высокими оценками на соответствующих позициях.
— вратарь: Клаудио Браво (Чили, 7,78);
— защита: Даниэль Муньос (Колумбия, 7,81), Рональд Араухо (Уругвай, 7,73), Кристиан Ромеро (Аргентина, 7,72), Хон Арамбуру (Венесуэла, 8,1);
— полузащита: Хамес Родригес (Колумбия, 8,12), Мануэль Угарте (Уругвай, 7,77), Мойсес Кайседо (Эквадор, 7,75), Максимилиано Араухо (Уругвай, 7,88);
— нападение: Лионель Месси (Аргентина, 8,51), Дарвин Нуньес (Уругвай, 7,94).
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