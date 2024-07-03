Саттон о Роналду против Словении: «Эгоистичное выступление. Криштиану был как ребенок, который уносит мяч, чтобы больше никто не играл. Мартинес боится его заменить, он марионетка»

Сборная Португалии одержала победу в матче ⅛ финала Евро-2024, обыграв словенцев в серии пенальти (0:0, пен. 3:0). Роналду не реализовал пенальти в экстра-тайме, но забил с одиннадцатиметровой отметки в серии.

«Возникает соблазн отчитать Криштиану Роналду после того, что мы увидели в матче со Словенией. Хочется назвать его испорченным игроком, который не дает другим исполнять штрафные, португальским пижоном, у которого есть только “я, я, я”.

Но на самом деле у Роберто Мартинеса настолько не хватает твердости духа, что я удивлен, что он занимает место на тренерской скамье. Кажется, он чуть ли не боится усадить на скамейку Роналду, которого с тем же успехом можно было бы назначить главным тренером Португалии, учитывая тот карт-бланш, который ему дают на Евро.

В конце концов, тренер должен понимать, когда не приносит пользы команде, независимо от его имени. Нужно быть достаточно смелым, чтобы принимать трудные решения, не беспокоясь о том, кого ты можешь расстроить.

Никто не спорит, что Роналду сделал самую великолепную карьеру, какую только можно себе представить. Но в понедельник вечером он был похож на ребенка, который приносит мяч в местный парк, а потом, когда ему надоедает, засовывает его за пазуху и уходит домой, чтобы никто больше не смог поиграть.

Это было эгоистичное выступление, становившееся все более неловким с каждым его ударом со штрафного, в то время как Бруну Фернандеш безучастно стоял в стороне.

Слезы, пролитые после его промаха с пенальти, стали доказательством того, что давление может сказываться даже на самых великих игроках. В конце концов, серия пенальти спасла Роналду, который снизил накал, реализовав пенальти сам.

Но в целом он был скорее помехой для команды, чем подспорьем, и этому потворствует марионетка в лице Мартинеса. В его команде есть Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик в матче со Швейцарией на чемпионате мира 2022 года, когда предшественник Мартинеса Фернанду Сантуш принял смелое решение заменить Роналду.

У него есть Диогу Жота, который реализовал пенальти в матче со Словенией, и Жоау Феликс. Чем дольше Мартинес отказывается усадить Роналду на скамейку, тем слабее он выглядит«, — написал бывший игрок “Арсенала” Крис Саттон в своей колонке.