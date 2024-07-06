Медведева о том, сможет ли «Динамо» стать чемпионом в этом сезоне: «Надо. Мы ждали 50 лет, можем еще подождать, но верим в ребят» | Источник:

— Надо. Вот так я оцениваю шансы. Мы ждали 50 лет, можем еще, конечно, подождать, но мы верим в ребят и в то, что они могут выиграть, — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.