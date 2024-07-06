Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Англия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Австрия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
9.07
Испания
Франция
Все события
14:57 (мск), источник: Sports.Ru

Медведева о том, сможет ли «Динамо» стать чемпионом в этом сезоне: «Надо. Мы ждали 50 лет, можем еще подождать, но верим в ребят»

В сезоне‑2023/24 бело-голубые заняли третье место в итоговой таблице Мир РПЛ.

Медведева о том, сможет ли «Динамо» стать чемпионом в этом сезоне: «Надо. Мы ждали 50 лет, можем еще подождать, но верим в ребят» | Источник: Sports.Ru

— «Динамо» сможет выиграть чемпионство в этом сезоне?

— Надо. Вот так я оцениваю шансы. Мы ждали 50 лет, можем еще, конечно, подождать, но мы верим в ребят и в то, что они могут выиграть, — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Читайте также от «Sports»
Партия Ле Пен побеждает на выборах во Франции. Кто из футболистов против
Собирайте состав и играйте в фэнтези Кубка Америки
«Он мой парень, мы тайно встречались»
Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь