Саттон о решении заменить Кейна: «Мартинесу не хватило смелости убрать Роналду, а Саутгейт выпустил Уоткинса — и Англия в финале Евро-2024» | Источник: Sports.Ru

Навеса от Стоунза в конечном счете не последовало, но именно ради такого маневра Гарет Саутгейт заменил Харри Кейна после 81-й минуты и выпустил Уоткинса.

И в итоге именно благодаря этому Англия вышла в финал Евро-2024. Менее чем через 10 минут после выхода Уоткинс забил победный гол. На его рывок отреагировал еще один вышедший на замену футболист, Коул Палмер.

Кейн — прекрасный лидер для этой сборной и великолепный форвард для клуба. Мы никогда не сомневались в том, что он реализует пенальти, также он нанес фирменный дальний удар, создавший проблемы вратарю Вербрюггену.

Но Саутгейт видел, как Англия постепенно сдавала позиции по ходу второго тайма. У Кейна есть свои ограничения, одно из них — он известен не тем, что умеет делать рывки за спину. Уоткинс же дает такое движение, и Саутгейт сделал смелый выбор в пользу Олли до конца основного времени. Не имеет значения, какая фамилия на спине, нужно делать то, что идет команде на пользу.

Мы видели, как главному тренеру сборной Португалии Роберто Мартинесу не хватило смелости для того, чтобы заменить Роналду, и это дорого им обошлось. Но Саутгейту хватило. Он заменил Кейна, выпустил Уоткинса. Теперь Англия в финале Евро-2024, и в преддверии воскресного матча с Испанией начнутся разговоры о том, кто должен выйти в стартовом составе«, — написал экс-форвард “Блэкберна”.