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05:27 (мск), источник: Sports.Ru

Хамес сделал 6 передач в 5 матчах Кубка Америки. Капитан Колумбии превзошел результат Месси в 2021 году (5 ассистов)

Сборная Колумбии вышла в финал турнира, обыграв команду Уругвая (1:0) в полуфинальном матче.

Хамес сделал 6 передач в 5 матчах Кубка Америки. Капитан Колумбии превзошел результат Месси в 2021 году (5 ассистов) | Источник: Sports.Ru

На 39-й минуте игры Джефферсон Лерма забил гол после передачи Хамеса Родригеса.

Этот ассист стал шестым для 32-летнего хавбека колумбийской команды в пяти встречах этого турнира.

Таким образом, Хамес стал первым футболистом с 2011 года, который сделал шесть голевых передач на Кубке Америки.

Также полузащитник превзошел результат Лионеля Месси, сделавшего пять ассистов на турнире в 2021 году.

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