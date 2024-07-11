Хамес сделал 6 передач в 5 матчах Кубка Америки. Капитан Колумбии превзошел результат Месси в 2021 году (5 ассистов) | Источник: Sports.Ru

На 39-й минуте игры Джефферсон Лерма забил гол после передачи Хамеса Родригеса.

Этот ассист стал шестым для 32-летнего хавбека колумбийской команды в пяти встречах этого турнира.

Таким образом, Хамес стал первым футболистом с 2011 года, который сделал шесть голевых передач на Кубке Америки.

Также полузащитник превзошел результат Лионеля Месси, сделавшего пять ассистов на турнире в 2021 году.