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09:42 (мск), источник: Sports.Ru

Карпукас о том, стало ли в «Локомотиве» скучно без Дзюбы: «Безусловно. Это большой лидер. Его характера, может, не хватает на поле и за его пределами»

Нападающий ранее покинул команду и стал свободным агентом.

Карпукас о том, стало ли в «Локомотиве» скучно без Дзюбы: «Безусловно. Это большой лидер. Его характера, может, не хватает на поле и за его пределами» | Источник: Sports.Ru

— Без Дзюбы стало скучно?

— Безусловно. Как в раздевалке, так и на поле это большой лидер. Поэтому без него скучнее.

И характера его где-то, может быть, не хватает на поле и за его пределами.

Но я уже сказал, что время идет и футболисты приходят и уходят. Какими бы звездами они ни были, — сказал полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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