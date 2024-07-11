Карпукас о том, стало ли в «Локомотиве» скучно без Дзюбы: «Безусловно. Это большой лидер. Его характера, может, не хватает на поле и за его пределами» | Источник: Sports.Ru

— Без Дзюбы стало скучно?

— Безусловно. Как в раздевалке, так и на поле это большой лидер. Поэтому без него скучнее.

И характера его где-то, может быть, не хватает на поле и за его пределами.

Но я уже сказал, что время идет и футболисты приходят и уходят. Какими бы звездами они ни были, — сказал полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас.