Грэй о Роналду: «В 39 лет он в отличной форме и все еще на вершине. Криштиану открыл дверь в Саудовскую лигу, и все там, чтобы его увидеть» | Источник: Sports.Ru

"Все там, чтобы увидеть его. Он открыл дверь в Саудовскую лигу — открыл глаза игрокам.

Каждый раз, когда Роналду получает мяч, болельщики «Аль-Насра» приходят в восторг. Одна игра была не очень удачной, так что он размахивал руками, чтобы завести болельщиков, и стадион сошел с ума. Это было невероятно, но Роналду есть Роналду.

Он был моим футбольным кумиром в детстве, и я играл против него, когда Криштиану выступал за «Манчестер Юнайтед». Он доставал меня, слишком много жаловался, но в нем полно страсти к игре.

В 39 лет он в отличной форме и все еще на вершине«, — сказал полузащитник “Аль-Иттифака” Демерэй Грэй.