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22:12 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о том, что «украл» у Энцо гол Канаде: «Сразу сказал, что не собирался забирать его себе. Казалось, что вратарь доберется до мяча, я немного изменил траекторию»

На 51-й минуте полуфинального матча Кубка Америки полузащитник сборной Аргентины нанес удар по воротам соперника, и находившийся перед вратарем капитан подставил ногу под летящий мяч, после чего тот попал в сетку.

На 51-й минуте полуфинального матча Кубка Америки полузащитник сборной Аргентины нанес удар по воротам соперника, и находившийся перед вратарем капитан подставил ногу под летящий мяч, после чего тот попал в сетку. Гол записали на Месси.

"Сразу после касания я сказал Энцо, что не собирался забирать гол себе, вовсе нет. Я увидел, что голкипер лежит на газоне, что мяч медленно приближается, и моя нога сама дернулась по направлению к нему. Я изменил траекторию. Я немного изменил ее, потому что вратарь и мой удар чуть не заблокировал.

Мы немного поговорили об этом. Казалось, что вратарь доберется до мяча, потому что он летел медленно. Но важно то, что это помогло увеличить счет, что мы сделали его 2:0, и это нас успокоило", — сказал форвард.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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