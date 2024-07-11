Джалминья: «Эстеван может превзойти Неймара и Роналдиньо, если будет развиваться»
"Я не мог сравниться с Эстеваном, когда мне было 17 лет. Ни я, ни многие, кого я видел. Если он будет развиваться, то сможет превзойти даже Роналдиньо и Неймара.
"Я не мог сравниться с Эстеваном, когда мне было 17 лет. Ни я, ни многие, кого я видел. Если он будет развиваться, то сможет превзойти даже Роналдиньо и Неймара.
У Эстевана есть дриблинг, видение, хороший пас и голы", — сказал экс-игрок сборной Бразилии.
Напомним, в июне «Челси» объявил о трансфере 17-летнего бразильского форварда «Палмейраса». Игрок присоединится к команде следующим летом, когда ему исполнится 18 лет.
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