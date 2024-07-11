Джалминья: «Эстеван может превзойти Неймара и Роналдиньо, если будет развиваться»

У Эстевана есть дриблинг, видение, хороший пас и голы", — сказал экс-игрок сборной Бразилии.

Напомним, в июне «Челси» объявил о трансфере 17-летнего бразильского форварда «Палмейраса». Игрок присоединится к команде следующим летом, когда ему исполнится 18 лет.