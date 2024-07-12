Овечкин о Евро: «Матч Германия — Испания был скрытым финалом. Италия играла скучно. Грузины — молодцы»
В финале чемпионата Европы по футболу Испания сыграет с Англией. Матч состоится 14 июня в 22:00 по московскому времени.
В финале чемпионата Европы по футболу Испания сыграет с Англией. Матч состоится 14 июня в 22:00 по московскому времени.
— Если откатиться в начало Евро, кого из всей картины ты видел фаворитом турнира?
— Все говорили, что Испания, и вот она. Но насчет Англии я сомневался. Сказали, что скрытый финал Германия — Испания.
— А в Италию, как в действующих чемпионов, не было веры?
— Они очень скучно играли, мне такой футбол не нравится. Мне нравится, когда голы, когда зрелищность.
— А Грузия?
— Грузины — молодцы, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
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