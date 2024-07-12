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11:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о Евро: «Матч Германия — Испания был скрытым финалом. Италия играла скучно. Грузины — молодцы»

В финале чемпионата Европы по футболу Испания сыграет с Англией. Матч состоится 14 июня в 22:00 по московскому времени.

Овечкин о Евро: «Матч Германия — Испания был скрытым финалом. Италия играла скучно. Грузины — молодцы» | Источник: Sports.Ru

— Если откатиться в начало Евро, кого из всей картины ты видел фаворитом турнира?

— Все говорили, что Испания, и вот она. Но насчет Англии я сомневался. Сказали, что скрытый финал Германия — Испания.

— А в Италию, как в действующих чемпионов, не было веры?

— Они очень скучно играли, мне такой футбол не нравится. Мне нравится, когда голы, когда зрелищность.

— А Грузия?

— Грузины — молодцы, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о Роналду на Евро: «Провальный чемпионат, но он старался и не хотел закончить так. Для болельщика видеть, как играет Криштиану — дорогого стоит».

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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