Лунин назвал Роналду лучшим игроком всех времен, Касильяса — кумиром: «Криштиану — пример из-за его профессионализма»
— Кто был твоим кумиром, когда ты был маленьким?
— Кто был твоим кумиром, когда ты был маленьким?
— Икер Касильяс. Когда я играл на позициях нападающего и вратаря, моими кумирами были Криштиану и Икер. А потом я сосредоточился на Касильясе.
Еще мне нравился Де Хеа на воротах, его реакция, скорость…
Но идеальным вратарем «Мадрида» был Касильяс, он пример для меня. А Криштиану — из-за его профессионализма, образа жизни, того, как надо отдыхать и работать…
— Лучший футболист всех времен?
— Криштиану, — сказал вратарь «Реала» и сборной Украины в интервью Marca.
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