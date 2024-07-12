Лунин назвал Роналду лучшим игроком всех времен, Касильяса — кумиром: «Криштиану — пример из-за его профессионализма» | Источник: Sports.Ru

— Икер Касильяс. Когда я играл на позициях нападающего и вратаря, моими кумирами были Криштиану и Икер. А потом я сосредоточился на Касильясе.

Еще мне нравился Де Хеа на воротах, его реакция, скорость…

Но идеальным вратарем «Мадрида» был Касильяс, он пример для меня. А Криштиану — из-за его профессионализма, образа жизни, того, как надо отдыхать и работать…

— Лучший футболист всех времен?

— Криштиану, — сказал вратарь «Реала» и сборной Украины в интервью Marca.