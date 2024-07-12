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12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Лунин назвал Роналду лучшим игроком всех времен, Касильяса — кумиром: «Криштиану — пример из-за его профессионализма»

— Кто был твоим кумиром, когда ты был маленьким?

Лунин назвал Роналду лучшим игроком всех времен, Касильяса — кумиром: «Криштиану — пример из-за его профессионализма» | Источник: Sports.Ru

— Икер Касильяс. Когда я играл на позициях нападающего и вратаря, моими кумирами были Криштиану и Икер. А потом я сосредоточился на Касильясе.

Еще мне нравился Де Хеа на воротах, его реакция, скорость…

Но идеальным вратарем «Мадрида» был Касильяс, он пример для меня. А Криштиану — из-за его профессионализма, образа жизни, того, как надо отдыхать и работать…

— Лучший футболист всех времен?

— Криштиану, — сказал вратарь «Реала» и сборной Украины в интервью Marca.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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