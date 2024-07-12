Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Морнар
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
11.07
Шелбурн
Сент-Джозефс
Футбол. Еврокубки
11.07
Стьярнан
Линфилд
Футбол. Еврокубки
11.07
Валюр
Влазния
Футбол. Еврокубки
11.07
Торпедо-БелАЗ
Милсами
Футбол. Премьер-лига
13.07
Зенит
Краснодар
Все события
22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Президент Аргентины: «Месси — лучший футболист в истории. Он превосходит Пеле по средней результативности»

— Хотели бы вы встретиться с Месси?
Президент Аргентины Милей: «Месси — лучший футболист в истории. Он превосходит Пеле по среднему количеству голов» | Источник: Sports.Ru

— Месси — лучший игрок в истории. Я говорю это уже давно, есть даже видео, где я говорил это раньше [, когда Месси критиковали].

Кроме того, Лионель превосходит Пеле по средней результативности. В этом нет сомнений.

Для меня было бы честью принять Месси [в своей официальной резиденции], — заявил Хавьер Милей в интервью La Nación+.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

Читайте также от «Sports»
Партия Ле Пен побеждает на выборах во Франции. Кто из футболистов против
Собирайте состав и играйте в фэнтези Кубка Америки
«Он мой парень, мы тайно встречались»
Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь