Президент Аргентины: «Месси — лучший футболист в истории. Он превосходит Пеле по средней результативности»
— Хотели бы вы встретиться с Месси?
— Месси — лучший игрок в истории. Я говорю это уже давно, есть даже видео, где я говорил это раньше [, когда Месси критиковали].
Кроме того, Лионель превосходит Пеле по средней результативности. В этом нет сомнений.
Для меня было бы честью принять Месси [в своей официальной резиденции], — заявил Хавьер Милей в интервью La Nación+.
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