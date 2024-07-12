Президент Аргентины: «Месси — лучший футболист в истории. Он превосходит Пеле по средней результативности»

Президент Аргентины Милей: «Месси — лучший футболист в истории. Он превосходит Пеле по среднему количеству голов» | Источник: Sports.Ru

— Месси — лучший игрок в истории. Я говорю это уже давно, есть даже видео, где я говорил это раньше [, когда Месси критиковали].

Кроме того, Лионель превосходит Пеле по средней результативности. В этом нет сомнений.

Для меня было бы честью принять Месси [в своей официальной резиденции], — заявил Хавьер Милей в интервью La Nación+.