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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Месси уже не тот игрок, который в “Барсе” обыгрывал 6−7 соперников. Он потерял скорость и силу с возрастом. Сейчас его может опекать любой». Адольфо Валенсия о Лео

Аргентина сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки 15 июля. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.

«Месси уже не тот игрок, который в “Барсе” обыгрывал 6−7 соперников. Он потерял скорость и силу с возрастом. Сейчас его может опекать любой». Адольфо Валенсия о Лео | Источник: Sports.Ru

«Это уже не тот Месси, к которому мы привыкли в “Барселоне”, когда он обыгрывал шестерых-семерых, он потерял скорость, потерял силу с возрастом.

Так что наши молодые ребята [из сборной Колумбии] должны понимать, что у них есть преимущество — это уже не тот Месси.

Ди Мария тоже не тот игрок, которого мы знали в 23, 24 года, 26, 27… Это то преимущество, которое мы должны использовать.

Сейчас Месси может опекать любой игрок, не умаляя всех его достижений, ведь я всегда был его поклонником, уважал его как игрока и как человека, потому что он профессионал, который никогда не жаловался.

Я его поклонник", — сказал бывший нападающий сборной Колумбии Адольфо Валенсия.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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