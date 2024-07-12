«Месси уже не тот игрок, который в “Барсе” обыгрывал 6−7 соперников. Он потерял скорость и силу с возрастом. Сейчас его может опекать любой». Адольфо Валенсия о Лео

«Это уже не тот Месси, к которому мы привыкли в “Барселоне”, когда он обыгрывал шестерых-семерых, он потерял скорость, потерял силу с возрастом.
Так что наши молодые ребята [из сборной Колумбии] должны понимать, что у них есть преимущество — это уже не тот Месси.
Ди Мария тоже не тот игрок, которого мы знали в 23, 24 года, 26, 27… Это то преимущество, которое мы должны использовать.
Сейчас Месси может опекать любой игрок, не умаляя всех его достижений, ведь я всегда был его поклонником, уважал его как игрока и как человека, потому что он профессионал, который никогда не жаловался.
Я его поклонник", — сказал бывший нападающий сборной Колумбии Адольфо Валенсия.
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