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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о победе в Кубке Америки: «Я счастлив. Мы команда и семья. У этой сборной большое будущее»

Аргентинцы стали победителями Кубка Америки-2024, обыграв в финале сборную Колумбии (1:0 в дополнительное время).
Месси о победе в Кубке Америки: «Я счастлив. Мы — команда и семья. У этой сборной большое будущее» | Источник: Sports.Ru

Месси завершил турнир с 1 голом и 1 голевой передачей в 5 играх. В финальном матче он ушел с поля из-за травмы на 66-й минуте.

"Кубок Америки завершился, и первым делом хочу поблагодарить всех за поздравления. Со мной все в порядке, слава богу, и надеюсь, что скоро смогу снова выйти на поле и наслаждаться тем, что люблю больше всего.

Я очень счастлив, особенно потому, что мы достигли нашей цели. Ди Мария покидает нас, но с еще одним кубком. Ветераны, такие как Анхель, Отаменди и я, пережили это с особым волнением вместе с другими партнерами, которые уже провели несколько турниров и добавили свой опыт, а также с молодой командой, которая выкладывается на полную в каждой игре.

Мы команда и семья. Спасибо всем, кто нас поддерживал, у этой сборной есть не только настоящее, но и большое будущее. Вперед, Аргентина!" — написал Лионель Месси.

Ди Мария провел последний матч за Аргентину. У него 35 трофеев за карьеру в клубах и сборной.

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