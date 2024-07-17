Аршавин о Дзюбе и Джикии: «Трудно увидеть их в клубах первой пятерки РПЛ. В командах статусом ниже они могут играть»
Дзюба и Джикия находятся в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» и «Спартака» соответственно.
Дзюба и Джикия находятся в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» и «Спартака» соответственно.
"Трудно увидеть Джикию и Дзюбу в клубах первой пятерки [РПЛ]. В командах статусом ниже они могут играть. Но все зависит от самих футболистов, от того, готовы ли они играть за меньшие деньги.
На Дзюбу может клюнуть какая‑то команда. В принципе, он сможет помочь. Свои голы в РПЛ он еще способен забивать, почему нет«, — сказал заместитель гендиректора “Зенита” по спортивному развитию.