Аршавин о Дзюбе и Джикии: «Трудно увидеть их в клубах первой пятерки РПЛ. В командах статусом ниже они могут играть» | Источник:

"Трудно увидеть Джикию и Дзюбу в клубах первой пятерки [РПЛ]. В командах статусом ниже они могут играть. Но все зависит от самих футболистов, от того, готовы ли они играть за меньшие деньги.