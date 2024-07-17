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10:57 (мск), источник: Sports.Ru

Аршавин о Дзюбе и Джикии: «Трудно увидеть их в клубах первой пятерки РПЛ. В командах статусом ниже они могут играть»

Дзюба и Джикия находятся в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» и «Спартака» соответственно.

Аршавин о Дзюбе и Джикии: «Трудно увидеть их в клубах первой пятерки РПЛ. В командах статусом ниже они могут играть» | Источник: Sports.Ru

"Трудно увидеть Джикию и Дзюбу в клубах первой пятерки [РПЛ]. В командах статусом ниже они могут играть. Но все зависит от самих футболистов, от того, готовы ли они играть за меньшие деньги.

На Дзюбу может клюнуть какая‑то команда. В принципе, он сможет помочь. Свои голы в РПЛ он еще способен забивать, почему нет«, — сказал заместитель гендиректора “Зенита” по спортивному развитию.

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